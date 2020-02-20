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Tohum sanayicileri çalışma grubu toplantısı düzenledi

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) tarafından, hububat, endüstri bitkileri, yem bitkileri, yemeklik tane baklagiller ve sebze konularında çalışma grupları ortak toplantısı düzenlendi.

20.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:28Tohum sanayicileri çalışma grubu toplantısı düzenledi
Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) tarafından, hububat, endüstri bitkileri, yem bitkileri, yemeklik tane baklagiller ve sebze konularında çalışma grupları ortak toplantısı düzenlendi.
The Otel'deki toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, sektörde stratejik planların gözden geçirilip, hedeflerin belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Sivil toplum kuruluşlarının sektörlere etkisine inandığını belirten Aktaş, "Gıda sektörü stratejik bir sektör. Biz de ülkemizin gıda arz güvenliğinin geleceği açısından bir şey yapmak istiyorsak özellikle tohumda yerli ve milli olmamız lazım." dedi.
TSÜAB Başkanı Ahmet Yılmaz da sektörün sorunlarının çözümü için çalışma yürüttüklerini, bu anlamda toplantının çok önemli olduğunu ifade etti.
Çalışma gruplarının raporları TSÜAB tarafından değerlendirilerek hedefler belirlenecek.

Ankara, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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