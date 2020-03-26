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Tohum üreticilerinden destek talebi

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, tahıl, bakliyat, sebze, meyve ve endüstri bitkilerinde sürekliliğin yerli üretim ve milli çeşitlerle sağlanmasının şart olduğunu belirterek, "Bunun için özellikle bu dönem daha çok destek bekliyoruz.

26.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:48
Tohum üreticilerinden destek talebi
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, tahıl, bakliyat, sebze, meyve ve endüstri bitkilerinde sürekliliğin yerli üretim ve milli çeşitlerle sağlanmasının şart olduğunu belirterek, "Bunun için özellikle bu dönem daha çok destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Akcan, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkilerinin salgın sonrasında daha da ağırlaşmaması için gıda üretiminin kesintiye uğramaması gerektiğini bildirdi.
Bu süreçte tarımın ve gıdanın vazgeçilmezliğinin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Akcan, artık daha çok yerli ve milli üretim yapılması gerektiğini vurguladı.
Bitkisel üretimin devamlılığı ve hayvancılık için temel materyalin tohumluk, fide ve fidan olduğuna dikkati çeken Akcan, şu değerlendirmede bulundu:
"Tahıl, bakliyat, sebze, meyve ve endüstri bitkilerinde sürekliliğin yerli üretim ve milli çeşitlerle sağlanması şart. Bunun için özellikle bu dönem daha çok destek bekliyoruz. Şimdilik kuru gıdalarda stok sorunumuz yok ancak tohumculuk mevsimlik bir uğraştır. Bu yıl örneğin buğday, arpa, mısır, ayçiçeği tohumluğu üretiminde sıkıntı yaşarsak gelecek yıllarda bu ürünlerin stoku yetersiz kalabilir. Aynı şekilde mevsimlik olarak üretilen meyve ve sebze grubu ürünlerin arzında sorunlar olabilir. Fide üretilemezse sebzeyi, fidan üretilemezse meyveyi tezgahlarda bulamayız."
Akcan, tohumculuğun tüm alt sektörleri için başta mazot ve elektrik maliyetleri olmak üzere KDV'nin ve döner sermeye ücretlerinin düşürülmesi gerektiğinin altını çizerek, "Ar-Ge çalışmalarına, sertifikalı tohum üretimine ve kullanımına verilen destekler bu dönem artmayacak da ne zaman artacak? En başta sebze üreticilerimiz fide alırken desteklenmelidir. Fide işletmelerinin SGK ve vergi ödemelerinde 3 ile 6 ay erteleme sağlanması, halen yüzde 8-18 uygulanan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi ve uygulanan işlemler için ödenen döner sermaye ücretlerinin düşürülmesi bu süreci atlatmamız için gereklidir." ifadelerini kullandı.
Süs bitkileri sektörüne de değinen Akcan, bu alandaki işletmelerin finansal açıdan desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

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