"Tohumculuk alanında söz sahibi olmak istiyoruz" - TEKİRDAĞ

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Türkiye'nin kalkınma alanlarını genişlettiğini ve tohumculuk sektöründe de söz sahibi olmak istediğini söyledi.Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi tarafından kampüs içerisindeki buğday tarlasında düzenlenen "Tarla Günleri" etkinliğinde konuşan Şahin, Türkiye'nin kalkınma hızının artmakta olduğunu belirtti.Kalkınma hızının üniversite ve sanayi iş birliği ile daha da ivme kazandığını ifade eden Şahin, "Üniversite sanayi iş birliği, üniversite ticaret iş birliği veya birliklerimizin birlikte iş yapabilmesi ile ilgili çalışmalara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda üniversitelerimizin ihtiyaç duyduğu bazı alanlarda kalkınma ajansı olarak destek veriyoruz. Bir yandan Trakya'daki üniversitelerimizin, enstitülerimizin ve diğer kurum ve kuruluşlarımızın altyapısı anlamında ar-ge ekipmanı ve malzeme anlamında destek veriyoruz. Tohum meselesi, tohumculuk meselesi hem dünya açısından hem de Türkiye açısından önemli bir mesele. Bu anlamda Türkiye olarak bu alanda söz sahibi olmak istiyoruz." diye konuştu.-"Trakya toprakları çok verimli"NKÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Sağlam da Trakya topraklarının çok verimli olduğunu ve bölge çiftçisinin kendisini çok geliştirdiğini aktardı.Trakya'nın Türkiye tarımına büyük katkı sağladığını anlatan Sağlam, şunları kaydetti:"Trakya'nın 2 milyon 300 bin hektar yüzölçümünün yarısı işlenebilir arazidir. Bu arazinin yüzde 85'inden fazlasında tarla bitkileri üretimi yapılmaktadır. Burada yapılan ayçiçeği ve buğday üretiminden elde edilen verim Türkiye ortalamasının üzerindedir. Burada yapılan tarım gerçekten çok önemlidir.Buğday üretiminin yüzde 12'si ayçiçeği üretiminin yüzde 61'i ve çeltik üretiminin yüzde 54'ü burada yapılmaktadır. Trakya'da ayçiçeği ve buğday üretiminden elde edilen verim de Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu bölgenin Türkiye tarımına önemli katlıları vardır. Aynı zamanda bu üretim potansiyelinin artma şansı vardır."Etkinliğe, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser, akademisyenler, çiftçiler ve öğrenciler katıldı.