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Tohumları oğlu ve ilçedeki çölyak hastaları için ekti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çiftçi Servet Yüksel, çölyak hastası oğlunun ve ilçedeki 119 hastanın glütensiz un ihtiyacını karşılamak için deneme amaçlı 5 bin metrekare alanda karabuğday yetiştirmeye başladı.

26.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:26
Tohumları oğlu ve ilçedeki çölyak hastaları için ekti
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çiftçi Servet Yüksel, çölyak hastası oğlunun ve ilçedeki 119 hastanın glütensiz un ihtiyacını karşılamak için deneme amaçlı 5 bin metrekare alanda karabuğday yetiştirmeye başladı.
Kırsal Çiçek Tepe Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Yüksel, 3 yıl önce oğlu Bülent Yüksel'in (13) çölyak hastası olduğunu öğrendi. Bunun üzerine oğlunun sağlıklı beslenmesi için araştırma yapan baba Yüksel, yaşamı boyunca glütenden uzak durması gerektiğini öğrendi.
Zaman zaman glütensiz un bulmakta zorlanan baba Yüksel, Suruç Çölyak Yaşam ve Farkındalık Derneğinin "Doğadan Kapıma Projesi" kapsamında harekete geçerek gönüllü olarak kendi arazisinde karabuğday yetiştirmeye karar verdi. Bu kapsamda oğlu ve ilçedeki diğer 119 çölyak hastası için 5 dönümlük arazisine karabuğday eken Yüksel, ilk ürününü haziran ayında hasat etmeyi planlıyor.
"Bakımını oğlumla yapıyoruz"
Servet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karabuğdayda glüten olmadığını öğrendiğini ve oğlu için tarlasında bu ürünü yetiştirmeye karar verdiğini anlatarak, şunları söyledi:
"Oğlumun glütensiz ekmek ihtiyacını ve diğer gıdalarını şehir dışından getirmek zorundayız. Zor oluyor. Ben de oğlumun ekmek ihtiyacını karşılayabilmek için 3 ay önce karabuğday tohumu ektim. Şu anda buğdayımız çiçekleme döneminde. Tamamen doğal bir üründür. Herhangi bir ilaç kullanmadık. Bakımını oğlum Bülent ile yapıyoruz. İyi bir verim elde edersem ekim alanını genişletmeyi düşünüyorum. Şanlıurfa'daki ve Suruç'taki bütün çölyak hastaları için bu buğdayı üretmeyi düşünüyorum. Bu 5 dönümlük arazide elde edeceğim ürünü ilçedeki diğer çölyak hastalarına da dağıtacağım." dedi.
Suruç Çölyak Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Mehmet Emin Ergüvan da ilçedeki çölyak hastalarının yiyeceklere daha kolay ulaşabilmeleri için "Doğadan Kapıma Projesi" başlattıklarını ifade etti.
Çölyak hastalarının diğer bireylerden farklı beslenmesine dikkati çeken Ergüvan, Servet Yüksel'in arazisine karabuğday ekerek kendilerine destek verdiğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel , Haber
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