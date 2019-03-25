Tohumların Gökyüzünde Yolculuğu

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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde ilkokulu öğrencileri "Tohumların Yolculuğu" projesi kapsamında balonlarla gökyüzüne tohum uçurdu.Proje Sorumlusu Yeşilçiftlik İlkokulu ana sınıfı öğretmeni Huri Melek Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 27 okulun katıldığı e-Twinning (Tohumların Yolculuğu) projesine okullarının dahil edildiğini söyledi.Proje ile 3-11 yaş grubu çocuklardaki doğa sevgisi ve çevre bilincinin geliştirilmesinin amaçlandığını belirten Keskin, bu kapsamda ilk olarak doğa gezisi, ağaç dikme, gül fidanları dikimi ile çalışmalara başladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:"Projemizin en önemli ayağı olan tohumların yolculuğunda çınar, çam, akasya gibi çeşitli ağaç tohumlarını, killi toprağı su ile karıştırarak hamur haline getirdiğimiz çamur toplarının içerisine yerleştirdik. Daha sonra helyum gazı ile şişirilen balonların ucuna ip ile bağlayarak tohum toplarını gökyüzüne bıraktık. Tohumlar yaklaşık 8 saat sürecek yolculuğun ardından büyüyüp gelişeceği topraklara ulaşacak."Keskin, aynı şekilde hazırlanan 200 adet tohum toplarını, belde yakınlarındaki Gökçukur ve Meleşe bölgesinde öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından doğaya atarak, projeyi tamamladıklarını anlattı.