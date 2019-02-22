Tok: "İlkadım'a Birlikte Hizmet Edeceğiz"

Kaynak: İHA

İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Erdoğan Tok, İlkadım Belediyesi AK Parti ve MHP meclis üyesi adaylarını ağırladı.Başkan Erdoğan Tok, Ihlamur Cafe ve Restaurantta düzenlenen toplantıda AK Parti ve MHP meclis üyesi adayları ile bir araya geldi. Buluşmada konuşan Tok, "Cumhur İttifakı ruhu ile İlkadım'a birlikte hizmet edeceğiz" dedi.Erdemir: "Cumhur İttifakı ile Türkiye kazanacak"31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ve MHP arasında yapılan Cumhur İttifakı'nın İlkadım'da tam anlamıyla hayat bulduğunu belirten MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, "Cumhur İttifakı'nın birleştirici gücünü İlkadım'da tam anlamıyla yaşıyoruz. Cumhur İttifakı AK Parti Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok' un da gösterdiği ilgi ve hassasiyetle yeni dönemde güçlü bir belediye meclisi ile İlkadım'a en iyi hizmetleri yaşatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.Avcılar: "Güçlü bir meclise sahip olacağız"Ardından söz alan AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, "Büyük bir heyecan ve coşkuyla Cumhur İttifakı'nı İlkadım'da geliştirmeye devam ediyoruz. Seçim sürecinde başlayan bu anlamlı birlikteliği seçim sonrasında yönetimdeki birliklerde sürdürerek güçlü bir kadroya ve güçlü bir meclise sahip olacağız" şeklinde konuştu.TOK: "İlkadım da Cumhur İttifakı ruhu ile güçlü bağ kurduk"Cumhur İttifakı ruhunun belediye meclisinde de yaşanarak güçlü bir kadro ile vatandaşın hizmetinde olacaklarını belirten Başkan Erdoğan Tok, "Cumhur İttifakı'nın belediyemiz meclisinde de devam edecek olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Hem MHP hem de AK Partimizin siz değerli meclis üyesi adaylarına teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. İki parti arasında geçmişte de önemli ve milletimizi ilgilendiren olaylarda birliktelikler yaşanmıştı. 15 Temmuz ruhu ile başlayan bu birliktelik bugün Cumhur İttifakı haline gelmiş ve hepimiz için kalıcı bir hal almıştır. Yerel seçimlerde de hep birlikte el ele omuz omuza çalışarak kazanacağımıza ve aynı birliktelikle halkımıza hizmet edeceğimize inancım tam" ifadelerini kullandı. - SAMSUN