Tok: "İlkadım'da Yeni Dönem İş ve İstihdam Dönemi Olacak"

Kaynak: İHA

Yeni dönemde iş ve istihdam projeleri ile gençleri meslek sahibi yapacaklarını, bayanların evde ürettiklerini kazanca dönüştürecekleri projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Gençler iş sahibi olacak, bayanlar ürettiklerini kazanca dönüştürecek" dedi.Cumhur İttifakı'nın seçimlerden zaferle çıkacaklarını belirten Erdoğan Tok , Çatalartmut Mahallesi sakinleriyle kucaklaştı. Başkan Tok, "Hizmetlerimizin karşılığı olarak vatandaşlarımızın coşkulu ve heyecanlı karşılamalarıyla mutlu oluyoruz" dedi.Çatalarmut Mahallesi'nin tüm sokaklarını gezerek karanfil dağıtan Erdoğan Tok'u mahalle sakinleri evinin balkonu ve penceresinden selamladı. Mahalle sakinlerinden hayır dualarını ve desteklerini isteyen Tok'a vatandaşlar başarılar dileyerek memnuniyetlerini ifade etti."Gönül belediyeciliği yapıyoruz"Gönül belediyeciliği anlayışıyla 5 yılda İlkadım'ın her köşesine hizmet yaptıklarını ifade eden Cumhur İttifakı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Çatalarmut Mahallemizde, 10 km asfalt, 2650 m2 parke, 4350m yol açma ve 4200 m2 sathi kaplama hizmetleri yaptık. Çocuklarımız için modern oyun guruplarının ve spor aletlerinin olduğu parklar yaptık. Bununla birlikte Çatalarmut Mahallemizde geleceğin aydınlık yarınlarının temellerini atacak olan gençler için belediyemize ait eski şantiye alanındaki 4,5 dönümlük araziye Türkiye 'nin en büyük Gençlik Merkezini kazandırarak gençlerimize armağan ettik. Sadece Samsun 'da değil Türkiye'de yankı getiren, beğenilen ve örnek alınan mega projeleri hayata geçirdik. 255 milyon liralık yatırımı İlkadım'a kazandırarak bir rekor hizmetlere imza attık" diye konuştu."Çatalarmut'ta imarsız yer kalmayacak"Çatalarmut'ta imarsız yerin kalmayacağını ifade eden Erdoğan Tok, "Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptığımız ortak çalışmayla Çatalarmut Mahallesi'nin alt kısmında bulunan imarsız alandaki yerleri iktidar belediyesi olmanın imkanlarını kullanarak avantaja dönüştüreceğiz. Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Demir 'in bizzat ilgilendiği önemli konulardan birisi. İnşallah, Çatalarmut Mahallesi'nde imarsız yer kalmayacak. Zemin etüt çalışmaları yapılan yerlerde imarsız kalan kısımlarda Büyükşehir Belediyemizin yapacağı çalışmayla Çatalarmut Mahallesi Adalı Halil Caddesi ve alt kısımlarında olan imarsız alanlar, imarlı hale getirilecek" şeklinde konuştu."İş ve meslek sahibi yapacak projeler"Gençlere, kursiyerlere ve ev hanımlarına yönelik yeni dönemde iş ve AŞ kapısı oluşturacak çok sayıda istihdam projeleri hazırladıklarını söyleyen Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Gençlerimize iş imkanı sağlayacağımız, mesleki kariyer kazandırarak istihdam sağlayacağımız bir çok projemiz var. Genç hanım kardeşlerimizin ve ev hanımlarının ürettiklerini kazanca dönüştürecekleri projelerimiz hazır. Kariyer İstihdam Merkezleri, Meslek Edindirme Kursları, El Emeği Göz Nuru Çarşısı, kursiyerlerin ve ev hanımların ürettiklerini internetten satabilecekleri Her Ev Bir Fabrika(www.evimfabrika.com) e-ticaret satışı gibi istihdam yapacağımız hizmetlerimiz önem verdiğimiz kıymetli projelerdir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN