Tok: "Kadınlara Ayrıcalıklı Hizmet Sunuyoruz"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Geliştirdiğimiz ve hayata geçirdiğimiz her projede kadınlara ayrıcalıklı hizmet sunuyoruz" dedi.Gönül ziyaretleri kapsamında mahalle buluşmalarını sürdüren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Kılıçdede Mahalle Muhtarı Sebahattin Yavuz'u ziyaret etti. Muhtar Yavuz ile bir süre sohbet ettikten sonra çevre esnafı ile görüşen Başkan Tok, daha sonra belediyeye ait Kılıçdede Kültür Merkezinde usta öğretici ve kursiyer bayanlarla bir araya geldi. Belediye olarak yaptıkları hizmetlerden bahseden Tok, mimarisiyle Türkiye'ye örnek olan Karadeniz'in en büyük Cami ve Külliyesi için hazırlanan katalog üzerinden bilgi verdi. İslam dünyasının doğusundan batısına kadar farklı coğrafyalardan izler taşıyan Cami ve Külliyenin 6 bin 500 metrekare üzerinde iki bölüm olarak inşa edildiğini belirten Başkan Tok, eserin Babür, Selçuklu, Osmanlı, Fas, Endülüs mimari tarz ve süslemelerinden esinlenerek özgün bir mimariyle geliştirildiğini anlattı. Tok, Anadolu Selçuklu mimarisinin baskın olarak kullanıldığı yapı taş ve ahşap malzemelerden imal edilen Cami ve Külliyenin 300 araçlık kapalı otoparkı, 900 ve 750 kişilik seminer ve toplantı salonu, ibadet, etüt merkezi, dinlenme bölümleri ve sosyal mekanları bulunduğunu açıkladı."İlkadım'da bayanlar öncelikli"Başkan Tok, Muhtar Sebahattin Yavuz'u ziyaretinin ardından çevre esnafı ve vatandaşla görüştükten sonra belediyeye ait Kılıçdede Kültür Merkezini gezdi. Kültür merkezinde kurs gören bayanlarla bir araya gelen Başkan Erdoğan Tok, el emeği göz nuru ile ortaya çıkarılan ürünleri inceledi. Ürünleri oldukça beğenen Başkan Tok, "Geliştirdiğimiz ve hayata geçirdiğimiz her projede kadınlara ayrıcalıklı hizmet sunuyoruz. Belediye olarak toplumun temelini oluşturan aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu kadınlara her projede yer veriyoruz. Önceki belediye başkanlığım döneminde Hanımlar Lokalimizi kadınlarımızın hizmetine sunarak onların sosyal yaşama bağlılığını sağlayan pek çok faaliyeti ile hizmete geçirdik. Göreve geldiğimiz günden bu yana kadınlarımızla ilgili çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hanımlar Lokalimizde yüzlerce kadınımız, tesisimizin tüm imkanlarından faydalanarak sosyal yaşamın içerisinde aktif bir şekilde yer almakta. 6 dönüm alan üzerine inşa edilen Derebahçe Sosyal Tesislerinde kadınlara eğitim, sosyal ve sportif alanlarda çeşitli hizmetler sunulmakta. Samsun'da hiçbir spor salonunda bulunmayan fitness, kondisyon ve spor aletlerinin bulunduğu Derebahçe Sosyal Tesisleri spor salonunda kadınların rahatlıkla spor yapabilmelerine imkan sağlanıyor. Onca hizmetlerin yanı sıra yıkımı yapılarak yerine yenisi inşa edilen ve eşsiz mimarisiyle kompleks bir hizmet alanına sahip olacak olan Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezinde içerisinde kadınlara yönelik birçok hizmetin ve aktivitenin yapılacağı yepyeni, modern bir Hanımlar Kültür Merkezi yapıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN