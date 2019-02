Tok'tan Hastalara Moral

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun Fizik Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesinde hastaları ziyaret ederek moral verdi.Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok , tüm servisleri tek tek dolaşarak, yatan hastalara 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu ve her hangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.Başkan Tok, önce Başhekim Opr. Dr. Mehmet Bilgin 'i makamında ziyaret ederek hastane ve serviste yatan hastalar hakkında bilgi alışverişi yaptı. Daha sonra serviste yatan AK Parti Çelikalan Mahalle Başkanı Ali Sağlam , eşini ve servislerde yatan hasta ve hasta yakınlarına acil şifalar ile geçmiş olsun dilek ve temennilerini dile getirdi. Başkan Tok'un hastane ziyaretine Cumhur İttifakı MHP Meclis Üyesi Adayı Cemaleddin Kola eşlik etti."Hastalarımızdan Sevgi ve Şefkatimizi Esirgemeyelim"Hastaları ziyaret etmenin önemine değinen Başkan Tok, "Hastalarımızdan sevgi ve şefkatimizi esirgememeyi bir borç bilelim. Özellikle yaşlı hastalarımız, hastalıklarından dolayı yatağa bağlanınca sevdiği insanların ziyaretlerine gelmelerini beklerler. Bizde onları yalnız bırakmayarak, moral verelim istedik. Hastalık ve sağlık insan için. Allah her şeyin hayırlısını versin. Hastanemizde tedavi gören tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Biz annemizden babamızdan hasta olanı, yaşlıları ziyaret etmeyi gördük. Hastalara ve yaşlılara yaptığımız ziyaretler bizim kültürümüzün en güzel göreneklerinden biri. Bizi bir yapıyor, birbirimize yaklaştırıyor. Her zaman olduğu gibi biz hemşehrilerimizin yanındayız. İhtiyaç duyulduğunda insanımızın iyi gününde ya da kötü gününde yanında olabilmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hasta olan kardeşlerimize Allah'tan acil şifa yakınlarına da sabır ve kolaylıklar diliyorum" dedi.Yapmış olduğu ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren hastalar ve hasta yakınları, Başkan Tok'a duyarlı davranışı için teşekkür edip, çalışmalarında başarılar dilediler. - SAMSUN