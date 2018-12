Tok: "Toplumun Her Kesimiyle Omuz Omuza Olmalıyız"

Kaynak: İHA

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, vatandaşlar ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.Gün boyunca devam eden ziyaret programına AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman , AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan, AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman ve teşkilat üyeleri de katıldı. AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı, Saathane esnafı, Samsun Balkan Türkleri Derneği ve son olarak AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Çaylar Bizden programına katılan heyet gençlerle bir araya geldi."Toplumun her kesimiyle omuz omuza olmalıyız"Ziyaret programına AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı ile başlayan AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok 'u AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz ve teşkilat üyeleri karşılarken seçim süreci öncesi birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Ardından Saathane esnafını ziyaret eden heyet esnafın beklentilerini dinleyerek bundan sonraki süreçte sorunlara birlikte çözüm bulunması adına söz verdiler. Saathane esnafı ziyaretinden sonra Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata ve yönetimi ile bir araya gelinirken burada konuşma yapan Başkan Tok, "Huzurlu ve modern kentlerin oluşumunda her zaman toplumun tüm kesimleri ile omuz omuza olmalıyız. Hem doğru kararlar alarak vatandaşımızın memnuniyetini arttırmak hem de gönül belediyeciliği anlayışımızı hayatta tutmak adına bu çok büyük önem arz etmektedir. Ortak aklı kendimize kılavuz yaparak 5 yıla yakın bir sürede 20 yıldır yapılamayan dev projelere imza attık. Her şeyden önce hemşehrilerimizin gönlüne girmeyi en büyük görevimiz varsaydık. Bu anlayışla birlik ve beraberliğimizi her zaman olduğu gibi güçlü tutmaya devam edeceğiz" dedi."Gençlere güvenimiz tam"Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Çaylar Bizden programına katılan heyet, gençler tarafından meşaleler ile karşılandı. Programda gençlerin sorularını cevaplayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Yaptığımız her projede her hizmette merkeze her zaman çocuklarımızı ve gençlerimizi koyuyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimize güvenimiz tam. Geleceğe sağlam adımlarla hazırlanmaları için ilçemizin her bir köşesinde gençlerimiz için yatırımlarımızı hayata geçirdik. Türkiye 'nin en büyük gençlik merkezi olan İlkadım Gençlik Merkezimiz başta olmak üzere kültür merkezlerimiz, spor tesislerimiz ve eğitim kurumlarımız ile gençlerimizi geleceğe hazırlayarak insan odaklı yatırımları hizmete sunmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gençlerimiz hak ettiği değeri eğitimden siyasete kadar geniş bir yelpazede kazanmış durumdalar. Her anlamda daha donanımlı olan gençlerimizle geleceğe güvenle bakıyoruz" şeklinde konuştu.Karaduman: "Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz"Samsun şehrinin sorunlarını çözmek için çaba harcadıklarını ifade eden Başkan Karaduman, "İşçisinden memuruna, sanayiciden esnafa kadar hiç kimseyi ayırt etmeden herkesin sorunlarıyla ilgileniyoruz. Milletimizin dertleriyle dertlenmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. Bizim işimiz, görevimiz bu. Birlik beraberlik içerisinde hareket ederek Samsunlu hemşerilerimin refahı için durmaksızın çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Samsun'un her bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız bizim için çok kıymetli. Sadece merkez ilçelerimizde değil, şehrimizin en ücra köşesindeki vatandaşlarımızın da sorunlarına çözüm üretmek ve rahat etmelerini sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Gönüllere giriyoruz ve vatandaşlarımızın dertleriyle yakından ilgileniyoruz. Gittiğimiz yerlerde vatandaşlarımızın bizlere göstermiş olduğu sevgi bunun kanıtı" ifadelerini kullandı.Demir: "Sosyal belediyecilik anlayışıyla gönüllere sesleneceğiz"Çiçeklerle karşılayan esnafa ve meşalelerle karşılayan gençlere samimi duygularından dolayı teşekkür eden AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Demir, "Samsunumuz, hemşehrilerimiz her daim en iyi hizmeti hak ediyor. Bizlerde bunun için göreve geldiğimiz an itibari ile Samsunumuz ve vatandaşlarımız için üreteceğiz ve büyüyeceğiz. Ulaşımda Samsun genelinde sıkıntı olmayacak. Vatandaşımız Samsun genelinde bir araçla şehrimizin merkezine ulaşacak. Bununla birlikte vatandaşlarımızın otopark sorununu yapacağımız projelerle çözeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla gönüllere sesleneceğiz. Hızla gelişen bilgi işlem teknolojisine yapacağımız yatırımlarla hizmet kalitesi ve hızını yükselteceğiz. El birliği içinde bir ve diri olacağız. Vatandaşlarımıza çok daha kısa sürede hizmet verebilir bir belediyecilik anlayışı içinde olacağız. Ayrıca Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde genç kardeşlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum. Siz geleceğimizin teminatı gençlerimiz olarak başarı ışığınızı gözlerinizde yansıtıyorsunuz. Bizlerde sizlerin gençlik heyecanına güç katmak için hizmetlerimiz ve desteklerimizle her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN