Tokai çakmaklarının satış süreci tamamlandı
Gözde Girişim, Tokai çakmaklarının üreticisi Sebat Çakmak'ın 35 milyon TL'ye satış sürecini tamamladı.
12.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:58
Gözde Girişim, Tokai çakmaklarının üreticisi Sebat Çakmak'ın 35 milyon TL'ye satış sürecini tamamladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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