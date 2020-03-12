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Tokai çakmaklarının satış süreci tamamlandı

Gözde Girişim, Tokai çakmaklarının üreticisi Sebat Çakmak'ın 35 milyon TL'ye satış sürecini tamamladı.

12.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:58
Tokai çakmaklarının satış süreci tamamlandı
Gözde Girişim, Tokai çakmaklarının üreticisi Sebat Çakmak'ın 35 milyon TL'ye satış sürecini tamamladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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