Tokai'nin üreticisi Sebat Çakmak satıldı

Ana ortakları arasında Yıldız Holding ve Kökler Yatırım Holding olan Gözde Girişim, yüzde 100'üne sahip olduğu Sebat Çakmak'ı Can Uluslararası Yatırım Holding'e satma kararı aldı.

SATIŞ BEDELİ 35 MİLYON LİRA

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre satış bedeli 35 milyon lira oldu. Satış işleminin tamamlanması için Rekabet Kurumu'ndan izin alınacak.

TOKAİ'NİN ÜRETİCİSİYDİ

Sebat Çakmak'ın satışından gelen para ile Gözde Girişim finansal borçlarını azaltmayı hedefliyor. Pazarlık yöntemiyle satışa konu olan Sebat Çakmak, Tokai çakmaklarının üreticisiydi.

Gözde Girişim'in KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09/12/2019 tarih ve 27 sayılı kararı uyarınca bağlı ortaklıklarımızdan Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.'nin (Sebat Çakmak) toplam sermayesinin %100'ünü temsil eden paylarının Can Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.'ye (Alıcı) ilgili yasal onaylar alındıktan sonra, Hisse Devir Tarihinde (Kapanış) borç ve nakit düzenlemeleri yapılmak üzere şirket değeri 35 milyon TL olacak şekilde, satış ve devrine; bu devir kapsamında Şirketimiz ve Alıcı arasında Pay Alım Sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmasına; Sözleşme'den kaynaklanan tüm taahhüt ve yükümlülüklerin ve Sözleşme kapsamındaki tüm şart ve koşulların Şirketimizce kabul edilmesine karar verilmiştir. İşbu satış işleminde nihai sonuca ulaşıncaya kadar herhangi bir açıklama yapılmamasına dair 16/10/2019 tarih ve 22 sayılı Yönetim Kurulu erteleme kararı bulunmaktadır."