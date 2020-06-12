TOKAT 12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakla yaraladı

12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakla yaraladıTOKAT'ta kısa süre önce cezaevinden tahliye olan Yücel Gökçe, amcasının oğlu Duran Gövce(35) tarafından bıçakla yaralandı.

12.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:49
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakla yaraladı
TOKAT'ta kısa süre önce cezaevinden tahliye olan Yücel Gökçe, amcasının oğlu Duran Gövce(35) tarafından bıçakla yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında kent merkezinde Meydan Cami önünde yaşandı. 2008 yılında çıkan tartışma sonrasında silahla amcasının oğlu Bilal Gövce'yi öldüren Yücel Gökçe, 2 ay önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesi ile tahliye oldu. Gökçe, bugün kent merkezinde dolaşırken 12 yıl önce öldürdüğü Bilal Gövce'nin kardeşi Duran Gövce ile karşılaştı. Gövce, ağabeyini öldüren amcasının oğlu Yücel Gökçe'ye bıçakla saldırdı. 6 yerinden bıçaklanan Gökçe yaralanırken, şüpheli Duran Gövce ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Yaralı Yücel Gökçe ise olay yerinin 50 metre ilerisinde bulunan Aile Hekimliğine giderek yardım istedi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yücel Gökçe ameliyata alındı. Olay yerinden kaçan Duran Gövce'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.Yaralı Yücel Gökçe'nin daha önce Gövce olan soyadını olaydan sonra değiştirdiği öğrenildi. TOKAT 12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakla yaraladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tokat, Gökçe, Güncel, Haber

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