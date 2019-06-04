04.06.2019 10:24
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TOKAT 2 koçun otoyoldaki kavgası kameralara yansıdı

2 koçun otoyoldaki kavgası kameralara yansıdıTokat'ın Pazar ilçesinde otoyol üzerinde kavga eden iki koç, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

2 koçun otoyoldaki kavgası kameralara yansıdı
Tokat'ın Pazar ilçesinde otoyol üzerinde kavga eden iki koç, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Pazar ilçesi Ballıca Mağarası yolu üzerinde iki koç yol ortasında kavga etmeye başladı. Bu sırada otomobili ile seyir halinde olan bir vatandaşın önünü kesen koçları kıyasıya kafalarını tokuşturmaya başladı. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan koçlar ilgi gördü. TOKAT 2 koçun otoyoldaki kavgası kameralara yansıdı
Kaynak: DHA
kavga, TEM Otoyolu, Güncel