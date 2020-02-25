TOKAT 5 asırlık imarethane, restorana dönüştürüldü

5 asırlık imarethane, restorana dönüştürüldü

TOKAT'ta 1500'lü yıllarda Pir Ahmed İmareti olarak yapılan ve 2010 yılına kadar da Vakıflar bünyesinde aşevi olarak hizmet veren 5 asırlık tarihi yapı, 2012 yılında yapılan restorasyonun ardından restorana dönüştürüldü. Özel bir işletmeye kiralanan bina şimdi yöresel yemeklerin sunulduğu tesis olarak hizmet veriyor.

Kent merkezindeki Meydan Mahallesi'nde Horozoğlu Türbesi'nin yanında yer alan Pir Ahmed İmareti adıyla da bilinen ve kitabesi bulunmayan yapı Sultan Çelebi Mehmed döneminde, Pir Ahmed Bey tarafından inşa edildi. 2010 yılına kadar iş yeri ve Vakıf aşevi olarak kullanılan Pir Ahmed İmareti, vatandaşlara kuru gıda yardımı uygulamasına geçilmesiyle kapatıldı. 2012 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Pir Ahmed İmareti, özel bir firma tarafından kiralanarak restoran olarak kullanılmaya başlandı. 1500 yılında yapıldığı tahmin edilen 5 asırlık Pir Ahmed İmareti'nde Tokat 'ın yöresel yemekleri yapılarak yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuluyor.

GELENEKSEL LEZZETLER SUNULUYOR

Restoran Müdürü Ayşe Gür tarihi binanın yıllar içerisinde farklı işlerde kullanıldığını ve daha sonra restore edildiğini belirterek, "Biz de restoran olarak işletmesini aldık. 4 oda, 1 kapalı avludan oluşuyor. Yaklaşık 600 kişiye kapalı alanda servis yapabiliyoruz. Genellikle yurt dışı ve Türkiye'nin her bölgesinden misafir ağırlıyoruz. Mekanın ağırlığı ve dokunun güzelliğinden dolayı bizi biraz daha yöresel ürünlerde iddialı kılıyor. Taş fırınımız, güveç ürünlerimiz olmasına rağmen Tokat Kebabı'nda, yöresel ürünlerde keşkek, bat, pehli, dolma çeşitlerimiz ile biraz daha ön plana çıkıyoruz. Gelen misafirlerimize eski tatları beğeniye sunuyoruz. Misafirlerimiz özellikle unutulmuş tatları arıyor. Zamanında Tokat'la anılan lezzetleri arıyor. O yüzden talepler doğrultusunda ne kadar güncel yemeklerimiz olsa da yöresel yemeklerimiz ile misafirlerimize yardımcı olamaya çalışıyoruz" dedi.

Tarihi mekanda yemek yemekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden ve şehir dışından gelen müşterilerden Tuğba Erden, "Biz burada yöresel yemek yemekten dolayı mutluyuz. Özlediğimiz tatlar için ailemle ve arkadaşlarımla burayı tercih ediyoruz. Tokat'ta her gelmemde yöresel lezzetleri tadıyorum. Özellikle batı, dolmayı ve Tokat Kebabını çok özlüyoruz" diye konuştu.