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Tokat 5 yaşındaki eymen, istiklal marşı'nı ezbere okudu

5 yaşındaki Eymen, İstiklal Marşı'nı ezbere okuduTOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu halk günü toplantısında ziyaret eden Eymen Azat Sırkıntı(5), İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

18.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:26
5 yaşındaki Eymen, İstiklal Marşı'nı ezbere okudu
TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu halk günü toplantısında ziyaret eden Eymen Azat Sırkıntı(5), İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu halk günün toplantılarını sürdürdü. Belediye toplantı salonunda düzenlenen halk gününde Başkan Eroğlu, yardımcıları ile birlikte vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi. Başkan Eroğlu'nu ana sınıfı öğrencisi Eymen Azat, annesi Elmas Sırkıntı ile ziyaret etti. Ziyarette Eymen Azat Sırkıntı Başkan Eroğlu'na İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Toplantıda bulunanlar ise küçük Eymen'i alkışladı.
Başkan Eyüp Eroğlu, "Halk Günümüzde bizleri ziyaret ederek, kendine hayran bırakan minik yavrumuza Rabbim hayırlı, başarılı uzun ömürler ihsan etsin" dedi.
Başkan Eroğlu ziyaret sonunda ise Eymen'e çeşitli hediyeler verdi.
Tokat 5 yaşındaki eymen, istiklal marşı'nı ezbere okudu

Eyüp Eroğlu, Tokat, Güncel

Kaynak: DHA


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