TOKAT 65 yaş üstü vatandaşlar boş sokakların tadını çıkardı

65 yaş üstü vatandaşlar boş sokakların tadını çıkardıKORONAVİRÜS önlemleri kapsamında risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlar verilen izin doğrultusunda parklara çıkarak hava aldı.

24.05.2020 16:24 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:31
65 yaş üstü vatandaşlar boş sokakların tadını çıkardı
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlar verilen izin doğrultusunda parklara çıkarak hava aldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları için Ramazan Bayramı'nda 14.00 ile 20.00 saatleri arasında izin verildi. Kararla birlikte bugün 65 yaş üstü vatandaşlar evlerine yürüyüş mesafesinde olan yerlere çıktı. Karşıyaka Mahallesi'nde bu yaş grubu vatandaşlar yürüyüş yaparak hava aldı. Gezintiye çıkanlar, dışarıda oldukları için mutlu olduklarını söyledi. Bayramın bu yıl buruk geçtiğini söyleyen Dursun Demirkol (68), "Hava soğuk ama yine de dışarıya çıktık. İçeride otura otura artık bunaldık. Bizlere vermiş oldukları saati değerlendirmek istiyoruz, sağ olsunlar. Allah nice bayramlara kavuştursun, ama bu şekilde değil. Eski bayramlar gibi. İnşallah kısa zamanda görürüz. Sessiz sedasız oturuyoruz evlerde, kimse gelemiyor" dedi. TOKAT 65 yaş üstü vatandaşlar boş sokakların tadını çıkardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Koronavirüs, Güncel, Haber

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