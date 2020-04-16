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TOKAT 93 yaşındaki Aliye Saraç'ın Cumhurbaşkanı sevgisi

93 yaşındaki Aliye Saraç'ın Cumhurbaşkanı sevgisiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını isteyen Aliye Saraç'ın (93) isteğini Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yerine getirdi.

16.04.2020 20:05 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:09
93 yaşındaki Aliye Saraç'ın Cumhurbaşkanı sevgisi
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını isteyen Aliye Saraç'ın (93) isteğini Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yerine getirdi.
Kent merkezinde yaşayan Aliye Saraç, yakınları aracılığıyla Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını istedi. Başkan Eroğlu, bu isteğe kayıtsız kalmayarak, çerçevelettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafını Özel Kalem Müdürü Mehmet Akif Erten aracılığı ile Aliye Saraç'ın evine gönderdi. Fotoğrafı alınca gözyaşlarını tutamayan Saraç, fotoğrafı öptü. Aliye Saraç telefonda görüştüğü Başkan Eroğlu'na teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen Saraç, "O bizim liderimiz. Allah onun ömrünü uzun etsin. Beş vakitte ona dua ediyorum. Benim oğluma çok çok selamlar söyleyin. Benim liderimi bana gönderdin, senin de ömrünü Allah uzun etsin. Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını çok istiyordum. İnşallah oğlum ile bir konuşsam. Kurban olduğum Allah'ım, ölmeden görüştürür inşallah. Benim oğlumu, bana kavuşturdun çok şükür" dedi. TOKAT 93 yaşındaki Aliye Saraç’ın Cumhurbaşkanı sevgisi

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Tokat, Güncel
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