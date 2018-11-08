Tokat'a Et Kombinası ve Parçalama Tesisi

Tokat
'ta 3 belediye tarafından ortaklaşa yaptırılan et kombinası ve parçalama tesisi hizmete girdi. Tokat Belediyesi
, Turhal
Belediyesi, Pazar Belediyesi, Tokat İl Özel İdaresi ve Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından Turhal ilçesi Arzupınar köyünde 150 dönümlük alanda 24 milyon liraya yaptırılan et kombinası ve parçalama tesisi hizmet vermeye başladı.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tokat deyince birçok şey akla gelir ama Tokat hayvancılıkta da Türkiyemizin ender bölgelerinden bir tanesidir. Bizde bundan birkaç yıl önce oturduk değerlendirdik. Turhal Belediye Başkanı, Pazar Belediye Başkanımız, Pancar Ekiciler Kooperatif, o dönemin valisi, değerli vekilleri şimdiki valimiz ve vekillerimizle dedik ki Tokat'ta bir hayvancılık projesi yapalım, örnek olsun, şehre ve bölgeye değer katsın diye.
Şimdi içerisinde olduğumuz güzel tesisi Tokatımıza kazandırdık. Birkaç gündür kesimlere de başlayan bu tesisimiz, bugün Kırşehir
'den Samsun
'a, Amasya
'dan Çorum
'a kadar bir çok ilden de sipariş alınan tesis haline geldi." dedi.
Başkan Eroğlu beraberinde Turhal Belediye Başkanı Yılmaz
Bekler, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar
ve Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yalçın Bekler tesisi gezdi.
Turhal,Tokat
08 Kasım 2018 Perşembe 17:33