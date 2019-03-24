Tokat'a Şehit Ateşi Düştü

Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un acı haberi memleketi Tokat
'a ulaştı. Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na giden zırhlı askeri araç, ilçe girişindeki çevre yolunda devrildi. Kazada Piyade
Uzman Onbaşı Yavuz Uygun (22) şehit olurken, 20 asker ise yaralandı. Acı haber Tokat
'ın Turhal
ilçesinde Yavuz Selim
Mahallesindeki baba evine ulaştı. Nurullah Gazi -Yüksel Uygun çiftinin 3 çocuğundan 2'ncisi olan Yavuz Uygun'un şehadet haberini ailesine eve gelen askeri yetkililer verdi. Haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, başsağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin cenazesi akşam saatlerinde ilçeye getirilecek ve yarın törenle toprağa verilecek.
Silopi, Şırnak, Tokat, Güncel
Kaynak: DHA