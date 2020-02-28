Tokat'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) acı haberi, Tokat 'ta yaşayan ailesine verildi.

Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın şehadet haberi, Tokat merkeze bağlı Uğrak köyünde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Raziye- Beytullah Akın çiftinin 10 çocuğundan en küçüğü olan şehit Akın'ın ailesine acı haberi; Tokat Vali Yardımcısı Yüksel Ünal, askeri yetkililer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir ve İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili verdi. Şehadet haberiyle anne Raziye Akın ve ağabey Recep Akın, büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Adem Akın'ın İstanbul'da yaşayan diğer kardeşlerinin de acı haber sonrası memleketlerine dönmek için yola çıktığı öğrenildi. Bekar olan şehidin babası Beytullah Akın'ın 20 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesinin Uğrak köyünde toprağa verileceği öğrenildi.