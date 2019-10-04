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Tokat'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ TOKAT'A GETİRİLDİJandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in cenazesi Hatay'da yapılan törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi.

04.10.2019 02:31Tokat'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ TOKAT'A GETİRİLDİ
Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in cenazesi Hatay'da yapılan törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Şehidin cenazesini havaalanında Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, il protokolü, şehidin Babası Ali Seçgin ile yakınları karşıladı.  Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in cenazesi, Turhal Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, Turhal Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Seçgin'in cenazesi Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesinde yarın öğle namazı sonrası düzenlenecek törenle toprağa verilecek.



Hatay, Tokat, Güncel

Kaynak: DHA

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