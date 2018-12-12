Tokat'a Yeni Bir "Hanımeli Merkezi" Açılacak

Tokat
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
, kentte yeni bir "Hanımeli Merkezi" açacaklarını bildirdi.
Eroğlu'nun sosyal ve kültürel projeleri arasında yer alan hanımeli kültür ve sanat merkezlerine bir yenisi daha eklenecek.
Kadın istihdamı ve meslek edindirme kurslarının gerçekleştirildiği hanımeli tesislerinde birçok kadın müteşebbisin de yetişmesini sağlıyor.
Başkan Eroğlu, yaptığı açıklamada, "Doğukent Mahallemize vermiş olduğumuz Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi sözümüz vardı. Artık bizim hanımeli kültür ve sanat merkezlerimiz bir marka haline geldi. Bir taraftan eğitim yuvası gibi diğer taraftan sosyal mekanlar şeklinde. Aynı şekilde istihdam oluşturması nedeniyle de Tokatlı hanımların göz bebeği haline geldi." dedi.
Hanımeli merkezlerinden şuana kadar üç tane açtıklarını dile getiren Eroğlu, "Dördüncüsünü de TOKİ bölgesinde, TOKİ sakinlerimize hazırlıyoruz. 8 Mart
2019 Dünya Kadınlar Günü
'ne burayı yetiştirip hanımlara bu güzel mekanı, hanımeli kültür ve sanat merkezimizi hediye etmiş olacağız." diye konuştu.
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:07