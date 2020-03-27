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TOKAT Aç kalan sokak kedilerini polis besledi

Aç kalan sokak kedilerini polis beslediTOKAT'ta İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası otoparkına gelen sokak kedilerini polis ekipleri kızarmış tavuk alarak besledi.

27.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:45
Aç kalan sokak kedilerini polis besledi
TOKAT'ta İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası otoparkına gelen sokak kedilerini polis ekipleri kızarmış tavuk alarak besledi.
Kentte, koronavirüs kapsamında alınan karar doğrultusunda sadece paket hizmeti veren lokantalarda atık yiyecekler olmadığından sokak hayvanları da aç kaldı. Sokak hayvanlarının aç kalmasına polis ekipleri duyarsız kalmadı. Polis memurları Emniyet Müdürlüğü hizmet binası arkasında yemek yerken yanlarına gelen kedilere lokantadan kızarmış tavuk aldı. Polisler kızarmış tavuğu parçalayarak kedileri besledi.
'ONLARI DA UNUTMAMAMIZ LAZIM'
Yanlarına gelen kedileri de tavuk alarak beslediklerini belirten Tokat İl Emniyet Müdür Yardımcısı Musa Bozkurt, "Kediler yanımıza geldi. İnsan olarak biz kendimizi düşünüyoruz. Ama onlar da bir can taşıyorlar. Onlar da varlar, bu dünyada onları da unutmamamız lazım. Kendi derdimize düştük bir şekilde ama sokak hayvanlarını da unutmamamız lazım. Onlar bizden sadece biraz ilgi bekliyorlar. Zararsızlar. Bu mübarek günde de memur arkadaş, 'yemek yiyordum beni rahat bırakmadılar' dedi. Gidip tavuk aldı, yemeğini paylaştı. İnsan olmak böyle bir şey, güzel bir şey, insanı insan yapan bu duygular. Ben memur arkadaşıma teşekkür ediyorum. Beni de davet etti. Birlikte bu güzel işe ortak olduk" dedi.
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TOKAT Aç kalan sokak kedilerini polis besledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Polis, Güncel

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TOKAT Aç kalan sokak kedilerini polis besledi

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