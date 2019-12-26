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Tokat almus'tan 'somon' ihracatı

Almus'tan 'somon' ihracatıTokat'ın Almus ilçesinde balık çiftliklerinde yetiştirilen somon balıkları Almanya, Hollanda, Japonya, Çin ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

26.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:19
'tan 'somon' ihracatı
Tokat'ın Almus ilçesinde balık çiftliklerinde yetiştirilen somon balıkları , , Japonya, Çin ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Almus Belediye Başkanı Bekir Özer ilçeden yılda yaklaşık 700 ton somon balığının ihraç edildiğini söyledi. Tokat'ta 300 bin dönüm üzerindeki tarım arazilerini sulayan, elektrik üretilen ve bölge turizmine katkı sağlayan Almus Barajı'nda ayrıca alabalık ve somon balığı da yetiştiriliyor. 6 bin nüfuslu ilçenin geçim kaynağı olan Almus barajında 21 tesis bulunuyor. Baraj gölünde 300 kafeste yılda 5 bin 500 ton balık üretimi yapılıyor. Üretilen balıklar ülke içinde bir çok ile gönderilirken aracı firmalar ile birlikte 700 ton somon balığı Almanya, Hollanda, Japonya, Çin ve Ortadoğu ülkelerine gönderiliyor. 6 bin nüfuslu ilçenin geçim kaynağının balıkçık olduğunu ifade eden Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, "Balıkçılık bizim en büyük gelir kaynağımız. Şu anda 31 tane işletmemiz var. Bu işletmelere ait 300 kafesimiz var. Burada yıllık 5 bin 500 ton balık üretimimiz var. 250 gram ile 1 kilogram arası alabalık üretimi yapılıyor. 1 kilogram ile 3 kilogram arasında ise somon balığı üretimimiz var. Burada ihracatımız daha çok somon üzerine yapılıyor. Biz bu somon balıklarını Almanya, Hollanda, Japonya, Çin'e gönderiyoruz. Yılık 700 ton somon balığı ihracatı yapıyoruz" dedi.
İlçedeki 100 kafeslik bir balık üretim tesisinde görevli Gökhan Sarı ise, "Bunların ilk kısmında 2-3 gram balıklar, büyük balık olarak ise kafeslerde toplam 15 tona kadar balığımız var. Bunlarda 2 kilogram ağırlığındadır. Balıklarımız yurt içi ve yurt dışı olarak satıyoruz. Sadece bizim yıllık 2 bin ton üretimimizin 150-200 tonu aracı firmalar ile yurt dışına gidiyor. Diğer kalanı ise yurt içindeki tüm illere gönderiyoruz" diye konuştu.
Tokat almus'tan 'somon' ihracatı

Hollanda, Almanya, Almus, Güncel

Kaynak: DHA


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