Tokat Anadolu'nun İlk Medresesi Tarihe Meydan Okuyor

Kaynak: DHA

Anadolu'nun ilk medresesi tarihe meydan okuyorTokat'ın Niksar ilçesindeki bulunan ve Anadolu'da ilk olma özelliği taşıyan Yağıbasan Medresesi tarihe meydan okuyor.Niksar ilçesinde, Niksar Kalesi içerisinde bulunan ve kitabesindeki bilgilere göre Danişmendli Emiri Nizamettin Yağıbasan tarafından 1157-1158 yıllarında yaptırılan Yağıbasan Medresesi yüz yıllardır ayakta duruyor. Moloz taştan yapılan, kapalı avlulu, revaksız ve iki eyvanlı plana sahip Yağıbasan Medresesi, Niksar Kalesinin duvarları ile bütünleşiyor. Çeşitli dönemlerde restorasyonu yapılan ve farklı mimari özellikleri bulunan medrese dikkat çekiyor.Yağıbasan Medresesi'nin Türklerin Anadolu topraklarındaki ilk örneği olduğunu söyleyen Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, Bu medrese sistemi daha sonra oluşan medreselerin hem mimari geleneğini hem de ilmi geleneğini oluşturulması açıdan çok önemlidir. Özellikle astronomi ve matematik ağırlıklı ilk telif edilen eserlerde yine buradadır. Bu medreselerin önemli bir özelliği de Müslüman Türklerin Anadolu'ya hakimiyeti sürecinde ilk ilmi geleneğin başlaması anlamına gelir. Medrese sistemi nizamiye olarak geçer. Bağdat'ta kurulan Selçuklu dönemindeki büyük nizamiye medrese sisteminin buraya taşındığını görüyoruz. Ancak hocaların Horasan bölgesinden geldiğini görüyoruz. Burada ilk çalışmalar astronomi ve matematik alanında yapılmış dedi.Osmanlı medrese sisteminin kurucu olarak kabul edilen Davüd-i Kayseri'linin Niksar Yağıbasan medresesinde 8 yıl eğitim ve hocalık yaptığını kaydeden Çakır, Osmanlı medrese sisteminin başlangıcında da Yağıbasan Medreseleri ile bağlantı kurmak mümkün. Yağıbasan medrese sistemi aynı zamanda Osmanlı medrese sisteminin de başlangıcını oluşturur. Bağdat'taki medrese sisteminin, Horasan'daki ilim geleneğinin de Osmanlı'ya taşımasında bir köprü görevi yaptığını görüyoruz diye konuştu.Ziyarete açık olan Yağıbasan Medresesi, tarih tutkunlarını misafir etmeyi bekliyor.