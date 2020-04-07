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TOKAT-Aslı, biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı

Aslı, biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladıTOKAT'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Aslı Tombaş (13), 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak amacıyla kumbarasında biriktirdiği parayı bağışladı.

07.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:43
Aslı, biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Aslı Tombaş (13), 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak amacıyla kumbarasında biriktirdiği parayı bağışladı.
İlçede annesi Özlem Gürel ile birlikte yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Aslı Tombaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak için 5 gün önce para biriktirmeye başladı. Aslı, evlerde temizlik yaparak ailesinin geçimini sağlayan annesi ve akrabalarının da desteğiyle biriktirdiği parayı 155'i arayarak çağırdığı polis memurlarına teslim etti. Polis ekipleri Aslı'nın kumbarasını alarak bankaya götürdü. Bankada sayılan kumbaranın içinden 70 lira çıktı. Polis ekipleri 70 liralık bağış dekontunu Tombaş'a teslim etti. Polis ekipleri ayrıca bu süreçte evde okuması için Aslı'ya Ömer Seyfettin'in 'Bir Hikaye' adlı kitap serisini hediye etti.
Kampanya başladığı gün para biriktirmeye başladığını ifade eden Aslı Tombaş, koronavirüs sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek olmak istediğini ifade etti.
Polis ekiplerine evlerine kadar gelip bağış için yardımcı olmaları sebebiyle teşekkür eden anne Özlem Gürel ise Aslı'nın kampanyaya katılmak istediğini, kendisinin de yardımcı olduğunu ve yaptığı fedakarlık için kızıyla gurur duyduğunu söyledi. TOKAT-Aslı, biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Polis, Erbaa, Güncel

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TOKAT-Aslı, biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı
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