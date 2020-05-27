TOKAT Ayağı kırılan kadını, polis sırtında taşıdı

Ayağı kırılan kadını, polis sırtında taşıdıTOKAT'ta, ayağı kırılan Saadet Çubukludere'yi (65) hastaneye gitmek için yardım istediği polis memurları sırtlarında taşıdı.

27.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:51
Ayağı kırılan kadını, polis sırtında taşıdı
TOKAT'ta, ayağı kırılan Saadet Çubukludere'yi (65) hastaneye gitmek için yardım istediği polis memurları sırtlarında taşıdı. Çbukludere, "Beni sırtlarına alacaklaır hiç aklıma gelmezdi. Allah razı olsun" dedi.
Kentte, Fevzi Çakmak Paşa Caddesi üzerindeki binanın 4'üncü katında yaşayan Saadet Çubukludere, evde ayağından rahatsızlandı. Ahmet Turan Çubukludere, eşini hastaneye götürmek için Tokat Valiliği Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yardıma giden polis memurları Yücel Doğan ve Samet Uçar, yürümekte zorluk çeken kadını, acil bir durum olmadığı düşüncesiyle ambulans çağırmayarak, sırtlarına alarak polis otosuna taşıdı. Çubukludere, ekip aracıyla Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayenede Çubukludere'nin ayağının kırıldığı belirlendi. Ayağı alçıya alınan kadını polis ekipleri tekrar evine götürdü.
'BENİ SIRTINA ALACAKLARI HİÇ AKLIMA GELMEZDİ'
Yürümekte zorluk çeken kadını sırtında taşıyan polis memurları Çubukludere'yi evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaşadıklarını anlatan Saadet Çubukludere (65), "Ben evde gezerken ayağımı burktum. Eşime söyledim. Eşimde emniyeti aradı. Allah razı olsun onlar da geldiler. Ben yürüyemiyordum. Asansörümüz yok, beni buradan indirdiler. Bizi hastaneye bıraktılar, 'tekrar ararsınız' bizi dediler. Biz de aradık geldiler. Tekrar beni sırtlarında 4'üncü kata çıkarttılar. Onlar benim bir kardeşim, evladım. Doktor, 3 ay yürümeyeceksin dedi. Yine olsa yine polisi çağırırdım. Beni sırtına alacakları hiç aklıma gelmezdi. Sırtına aldığı zaman insan bir gururlanıyor. Onlar gitti gideli dua ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin." dedi.
Eşinin evde ufak bir kaza geçirdiğini ve onun için polisi aradığını ifade eden Ahmet Turan Çubukludere, "Eşim evde kaza geçirdi ve sancısı vardı. Ben de çocuklarım evde olmadığı için 155'i aradım. 112 belki gelmez diye polisi aradım. Onlar da geldiler, hastaneye götürdüler. Muayenemizi olduk tekrar getirdiler. 4'üncü kata da Samet ve Yücel sırtlarında çıkarttılar. Evimize bıraktılar. Allah razı olsun. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Böyle durumlarda birbirimize muhtacız. Biz de bu ihtiyacımızı bu şekilde gidermiş olduk" diye konuştu. TOKAT Ayağı kırılan kadını, polis sırtında taşıdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Fevzi Çakmak, Ahmet Turan, Tokat, Polis, Güncel, Haber

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