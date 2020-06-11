TOKAT Baca deliğinde sıkışan kuşları itfaiye kurtardı

Baca deliğinde sıkışan kuşları itfaiye kurtardıTOKAT'ın Zile ilçesinde bir apartmanın baca deliğine düşen bir yavru baykuş ve iki yavru karga kurtarıldı.

11.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:25
Baca deliğinde sıkışan kuşları itfaiye kurtardı
TOKAT'ın Zile ilçesinde bir apartmanın baca deliğine düşen bir yavru baykuş ve iki yavru karga kurtarıldı. Zile ilçesi Yunusemre Mahallesi Oğuz Alp Sokak'ta bulunan 7 katlı Aydın Kent apartmanının baca deliğinden gelen kuş sesleri üzerine apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi. Çatıda inceleme yapan Zile Belediyesi İtfaiye ekipleri baca deliğinin içerisine düşen kuş yavrularının yerlerini tespit etti. Ekipler baca içerisinden, 1 yavru başkuş ile birlikte 2 yavru kargayı düştükleri yerden çıkarılarak doğal yaşamlarına bırakıldı. İtfaiyeye personeline kurtarma çalışması için teşekkür eden apartman sakinlerinden Şahin Eşki (51), kuş sesleri duydukları için itfaiyeye haber verdiklerini çıkan baykuşu görünce de çok şaşırdıklarını söyledi. TOKAT Baca deliğinde sıkışan kuşları itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yunusemre, İtfaiye, Zile, Güncel, Haber

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