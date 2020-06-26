TOKAT Bakan Karaismailoğlu: Uluslararası uçuşlarla ilgili girişimlerimiz devam ediyor

Bakan Karaismailoğlu: Uluslararası uçuşlarla ilgili girişimlerimiz devam ediyor (2)'MEMLEKETİMİZİN HER NOKTASINDA ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Niksar Karayolu yol yapım çalışması incelemesinin ardından Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat...

26.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:47
Bakan Karaismailoğlu: Uluslararası uçuşlarla ilgili girişimlerimiz devam ediyor (2)
'MEMLEKETİMİZİN HER NOKTASINDA ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Niksar Karayolu yol yapım çalışması incelemesinin ardından Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Ak Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat'ı makamlarında ziyaret etti. Ardından özel bir restoranda düzenlenen yemek programında kentteki Sivil Toplum Kuruluşu(STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Memleketimizin her noktasında çok ciddi çalışmalarımız var. Bütün dünyada salgınla iflas etmiş ülkeler ve sistemler olmasına rağmen ülkemiz hiç durmadı. Tedbirlerimizi aldık, güvenliklerimizi aldık. Şantiyelerimiz devam etti. Tokat'ta da olduğu gibi, bütün ülkemizde değer katan projeler ile uğraşıyoruz. Bugün bizler de sizlerle olmaktan büyük mutluluk yaşıyoruz. Sayın Valimiz, sayın milletvekillerimizle Tokat'a daha güzel şeyler yapmanın çabası içerisindeyiz. Devam eden projelerimizi en kısa zamanda bitireceğiz" dedi. TOKAT Bakan Karaismailoğlu: Uluslararası uçuşlarla ilgili girişimlerimiz devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Adil Karaismailoğlu, Niksar, Tokat, Güncel, Haber

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