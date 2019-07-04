04.07.2019 22:50
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TOKAT Balkondan düşen minik Poyraz öldü

Balkondan düşen minik Poyraz öldüTOKAT'ta, 3'üncü kattaki evin balkonundan düşen Poyraz Şen (2), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Balkondan düşen minik Poyraz öldü
TOKAT'ta, 3'üncü kattaki evin balkonundan düşen Poyraz Şen (2), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, saat 19.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerindeki Sayılır Apartmanı'nda meydana geldi. Sertaç ve Tuğba Şen çiftinin tek çocukları Poyraz, iddiaya göre babaannesi Sevilay Şen'in (55) mutfakta olduğu sırada 3'üncü kattaki evlerinin balkonunda tek başına oynamaya başladı. Balkonda bulunan taburenin üzerine çıkan Poyraz, dengesini kaybedince beton zemine düştü. Yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen minik Poyraz ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında minik Poyraz'ın anne ve babasının evde olmadığı öğrenildi.
Komşuları Kazım Yıldız, Biz çevredeki kadınların çığlıklarını duyarak yardıma koştuk. Ben aşağıya indiğimde çocuk yerde yatıyordu. Nabzı falan atıyordu. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırıldı dedi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. TOKAT Balkondan düşen minik Poyraz öldü
Kaynak: DHA
Çeçenistan, Tokat, Güncel

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