TOKAT Ballıca Mağarası'nda bayram yoğunluğu

Ballıca Mağarası'nda bayram yoğunluğu

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan ve UNESCO'nun Dünya Mirası geçici listesinde yer alan doğa harikası Ballıca Mağarası, bayram için memleketlerine gelen gurbetçilerin akınına uğradı.

İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde, 1085 rakımlı tepede bulunan mağara, dünyanın en büyük ve görkemli mağaraları arasında gösteriliyor. Ortalama hava sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 olan mağara, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler ile dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan Ballıca Mağarası'nı yurt içinden çok sayıda kişi ziyaret ediyor. Mağaranın tedavi edici özelliği dolayısıyla ziyaretçiler arasında astım, bronşit ve KOAH rahatsızlığı bulunanlar da sıklıkla yer alıyor. Kurban Bayramı dolaysıyla bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan doğa harikası Ballıca Mağarası'nı görmek için sıraya girdi.

2 GÜNDE BİN 600 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Ballıca Mağarası'nı geride kalan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 14 bin 565 kişi ziyaret ederken, Kurban Bayramı'nın ilk 2 gününde toplam bin 600 kişinin ziyaret etti. Mağaranın işletmecisi Necmettin Bahçeci, Bayram nedeni ile yoğunluk var. Ballıca Mağarası'nı iki gün içerisinde ziyaret eden ziyaretçi sayımız bin 500 ile bin 600 kişi arasında. Gelen vatandaşların sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlar ve bizlerin yaptığı paylaşımlarla daha fazla ziyaretçi gelmesini temenni ediyoruz. İl içerisinden ve il dışından misafir gelenler, İstanbul, İzmir ve diğer büyük şehirlerden gelenlerin bir çoğu Tokatlı olanlar. Onun dışında seyahat ederken buradan geçenler ve çevre illerden buraya gelenler daha yoğunlukta. Yurt dışından gelen ziyaretçi sayısını yıllık bazda değerlendirdiğimiz zaman yüzde 3 ile yüzde 5 arasında ziyaretçimiz var dedi.

İstanbul'dan bayram nedeni ile akraba ziyareti için ailesi ile birlikte Tokat'a gelen Sennur Değirmen, Ben de ilk kez geliyorum. Daha önce birçok mağaraya gittim ama burasının otantiği daha farklı. Hastalıklara da iyi gelmesinin artısı var. Ben aslen Ardahanlıyım, Türkiye'nin diğer ucundan geldim. Ama keyifli bir yer. Daha önce hiç fırsat bulamadık Ballıca Mağarası'na gelmeye. Gelen arkadaşlarım da çok tavsiye etti. Bizde buraya kadar gelmişken görelim dedik. ama ben bu kadar muhteşem olacağını tahmin etmiyordum diye konuştu.

Samsun'dan Ballıca Mağarası'nı gezmek için geldiklerini belirten Murat Kılıçarslan ise, 'İnsan gezdikçe açılıyor, ruhu genişliyor ve ferahlıyor. Çok duydum mağaranın ismini, çok gelmek istedim. Şimdi geldik. Çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Astım hastalığına iyi geldiğini duydum. Tarihi de eski bir tarihmiş. Çok güzel, doğa harikası bir yer. Herkesin gelip gezmesini tavsiye ederim dedi.

Kaynak: DHA