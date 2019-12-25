Haberler » Güncel » Tokat Belediye Başkanı Eroğlu AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi.

25.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:08 Tokat Belediye Başkanı Eroğlu AA'nın
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Eroğlu, kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz kış bir arada", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.

Eroğlu, AA'nın milli bir ajans olduğunu, son yıllarda önemli atılımlar yaptığını belirterek, oylamaya katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mustafa Yalçın, Ali Atmaca, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:34   Mezarlıkta define aradıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı - Haber
10:34   flaş - Haber
10:34   YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI, FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİNE KATILDI - Haber
10:30   Ankara'da Hediyelik Eşya Fuarı başlıyor - Haber
10:30   Çetin Emeç'e bir asansör daha geliyor - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
09:54   Yerli "Robin Hood", düğün yapmak için para isteyen kadına kayıtsız kalmadı - Haber
09:49   Çorum'da yamaçtan kopan kayalar iki eve isabet etti - Haber
09:38   Cezaevindeki hükümlülere din ve ahlak bilgisi dersleri verilecek - Haber
09:09   Kar, Türkiye'yi etkisi altına alıyor! İstanbul ve Ankara da listede - Haber
25.12.2019 10:39:29