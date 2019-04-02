Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun Hedefi Tarım

Kaynak: AA

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Şehre bir hedef koyduk. Tokat'ı tarımda Türkiye'nin 10 ilinden bir yapalım." dedi.31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeniden AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Eroğlu, ikinci dönemine hazırlanıyor.İlk kez 37 yaşında aday gösterilen ve beş yıl bu görevi yürüten Eroğlu, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 49 oyla tekrar belediye başkanı seçildi.Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar günü Türkiye'de demokrasi şöleninin yaşandığını belirterek, "Bu görevi veren bütün halkımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.Geçen beş yılda kentte önemli çalışmalara imza attıklarını, gönül belediyeciliği noktasında, halkla iç içe olduklarını anlatan Eroğlu, " Bunun yanında hizmet belediyeciliği konusunda da güzellikler yaptık. Beş yıl önce belediye başkan adayı olarak açıklandığımda, Tokat için yapmayı planladığımız 61 proje vardı. Hamd olsun bunları yaptık. Hatta fazlası ile yaptık, 91 proje. Örneğin, Tokat'a bir meydan kazandırma. Tarihi alanları ortaya çıkarma. Şehrin turizm cazibesini daha da geliştirme noktasında meydan projemiz hamd olsun geçtiğimiz dönemin önemli projelerinden biri idi." diye konuştu.Tokat'tan geçen Yeşilırmak'ta kayıkların yüzdüğü, etrafındaki sosyal alanları, yürüyüş yolları, yeşil bandı ile çok güzel bir mekan oluşturduklarını vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:"Bu bölgede olmayan bir proje idi. İlgi gördü. Tokat'a da bir vizyon kattı. Tokat'ın da cazibesini artırdı. Şehrimizde hiç kapalı pazar yoktu. Biz bu dönemde Tokat'a bir kapalı pazar yeri kazandırdık. Bu da çok çok önemliydi. Kalkınma anlamında Karadeniz bölgesinde olmayan et kombinası yaptık. Şu anda 60 kişiye yakın insan çalışıyor. Tokat Belediyesi öncülüğünde bir ortaklık modeli ile yaptık. Bu da son derece önemli bir projeydi. Tarihi alanlarda yaptığımız restorasyonlar, sokak sağlıklaştırmaları... Bunun yanında sosyal belediyecilik noktasında hanımeli kültür sanat merkezleri yaptık. Üç tane mahalle konağı yaptık.""Derdimiz şehrimizin biraz daha büyümesi, gelişme ve değişmesi"Yeni dönemde 71 proje açıkladığına işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:"Şehre bir hedef koyduk. Tokat'ı tarımda Türkiye'nin 10 ilinden bir yapalım diyoruz. Karadeniz bölgesinde tarım ve hayvancılıkta lider şehir yapalım diyoruz. Önümüzdeki beş yılda bir milyon turist hedefliyoruz. Şu anda 250 binlerdeyiz. 5 bin insanın çalışacağı yatırım ve yatırımcıyı Tokat'a getirelim istiyoruz. Özellikle Tokat'ımızın 5-6 mahallesinde kentsel dönüşümleri başlatıyoruz. Şehrimizde 240 dönümlük Gümenek alanı var. Burayı millet bahçesi yapacağız. Şehrimize bir meydan kazandırıyoruz. Tarihi alan Saat Kulesi. Orada 4 bin metrekarelik Saat Kulesi alanı yapıyoruz. Derdimiz şehrimizin biraz daha büyümesi, gelişme ve değişmesi."