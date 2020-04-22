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Tokat Belediyesi'nden maske ve eldivenler için atık kutusu

Tokat Belediyesi'nden maske ve eldivenler için atık kutusuTOKAT Belediyesi koronavirüsle mücadele seferberliği kapsamında şehrin belirli noktalarına maske ve eldivenler için atık kutuları yerleştirdi.

22.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:29
Tokat Belediyesi'nden maske ve eldivenler için atık kutusu
TOKAT Belediyesi koronavirüsle mücadele seferberliği kapsamında şehrin belirli noktalarına maske ve eldivenler için atık kutuları yerleştirdi.
Tokat Belediyesi koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Son günlerde kullanımında artış görülen maske ve eldiven atıklarının çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla şehrin belirli noktalarına özel kutular yerleştirildi.
Uygulama hakkında bilgi veren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, eldiven ve maske atıklarının çöp kutularına ve çöp konteynerlerine atılmaması gerektiğini söyledi.
Atık maske ve eldivenlerin tıbbi atık olarak da değerlendirildiğini belirten Başkan Eroğlu, "Son dönemlerde özellikle maske kullanımının öneminden bahsediyoruz. Her ne olursa olsun, maskelerimizi takarak, sosyal mesafemize dikkat edelim, kişisel hijyenimizi en üst seviyede uygulayalım ve evde kalalım. Özellikle maske kullandıktan sonra bu maskelerin geri dönüşümüne, çevreye zarar vermemesine dikkat etmek gerekiyor. Belediye olarak vatandaşlarımızdan şehrimizin her bölgesine monte edeceğimiz, atık maske, eldiven ve tek kullanımlık kıyafet kutuları ile kullanılmayan atık hale gelen maskeleri çöplere değil, bu kutulara atmalarını istirham ediyoruz. Normal çöplere bu maskeleri, eldivenleri atılmamalı. Ekiplerimiz tarafından bu atıklar güvenli bir şekilde imha edilerek şehrimiz ve insanımız için zararlı hale gelmesi önlenecek. Rabbim en kısa sürede milletimize sağlık sıhhat versin, inşallah çok yakında normal hayatımıza döneceğiz" dedi. Tokat Belediyesi’nden maske ve eldivenler için atık kutusu

Kaynak: DHA

Etiketler: Tokat Belediyesi, Tokat, Güncel, Haber
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