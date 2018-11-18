Tokat Belediyesinden Enflasyonla Mücadeleye Destek

Tokat
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
, enflasyonla mücadele kapsamında 2019 yılında da su ve kira gelirlerinde artış yapılmayacağını bildirdi.
Tokat Belediye Meclisi kasım ayı belediye meclis toplantısı 3. oturumunda, gündem maddeleri arasında yer alan kira ve su gelirleri konusunda 2019 yılında da artış yapılmayacağına dair oy birliği ile karar alındı.
Başkan Eroğlu, yaptığı açıklamada, " Tokat Belediyesi
'nin yıllık gelirlerinin yaklaşık yüzde 15'ini kapsayan su ve kira gelirlerine 2019 yılı içerisinde de zam yapılmayacağına dair belediye meclisimizde karar aldık." dedi.
Üretken belediyecilik anlayışıyla hizmetleri yaptıklarını dile getiren Eroğlu, şöyle konuştu:
"Vatandaşlarımıza verilen hizmetlere zam yaparak değil, tasarruf yaparak yatırım bütçemizi artırma gayretinde olacağız. Enflasyonla mücadele kapsamında 2019 yılı için sıfır artış yaptık. Kolayı değil, zoru tercih ettik. Bizim asıl amacımız kar etmek değil, vatandaşa hizmet etmektir. Halkımız bizi, biz işimizi takip etmeye devam ediyoruz. Bu kararda emeği geçen tüm belediye meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim."
Tokat Belediyesi,Tokat
18 Kasım 2018 Pazar 14:50