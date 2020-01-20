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Tokat beyaza büründü

Tokat beyaza büründüTOKAT'ta etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

20.01.2020 10:55 | Son Güncelleme: 20.01.2020 10:56
beyaza büründü
TOKAT'ta etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Kentte gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etrafı kısa sürede beyaza bürüdü.
Tokat'ta gece yarısı başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini devam ettiriyor. Kar kalınlığı, şehir merkezinde 5, yüksek kesimlerde 20 santime ulaştı. Sabah güne karla uyananlar şaşkınlık yaşadı. Ev ve iş yerlerinin önünde temizlik yapanlar, kar yağışından memnunluk duyduklarını ifade etti. Cumhuriyet meydanında ise bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla öz çekim yaptı.
Tokat beyaza büründü

Tokat, Güncel

Kaynak: DHA


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