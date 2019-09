Tokat beyin tümörü ve kkka hastalığını aynı anda yendi

Beyin tümörü ve KKKA hastalığını aynı anda yendiİSTANBUL'dan yaz tatili için geldiği Tokat 'ta rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Ali Savaş'ın (60) beyninde tümör olduğu belirlendi. Tedavi sürecinde aynı zamanda kene ısırmasıyla bulaşan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalandığı da ortaya çıkan Savaş, tedaviyle her iki rahatsızlığı da atlatarak hayata yeniden tutundu.İstanbul'da bir hastanede işçi olarak çalışan Ali Savaş, 2017 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra eşi ve 2 çocuğu ile İstanbul'da yaşamaya başlayan Savaş, yaz aylarında tatil için memleketi Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Oğulbey köyüne geldi. Her yıl yaptığı ziyaretlerini bu yılda gerçekleştirmek için köyüne gelen Savaş, 10 gün sonra rahatsızlandı. Yüksek ateş ve görme kaybı şikayeti ile Gazi Osman Paşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gitti. Savaş'a, hastanede yapılan kontroller sonrasında hipofiz bezi tümörü teşhisi konuldu. Tahliller sırasında Savaş'ıh kene ısırmasıyla bulaşan KKKA hastalığına da yakalandığı da ortaya çıktı. Doktorlar, beyin tümörünün ilerlememesi için Savaş'ın ameliyat edilmesine karar verildi. Savaş, burundan endoskopik yöntemle ameliyat edildikten sonra ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 20 gün süresince KKKA hastalığına karşı tedavi gördü. 2 hastalığı aynı andan yenen Savaş, hayata yeniden tutundu.'HASTA NORMAL YAŞANTISINA DÖNDÜ'Ali Savaş'ın şiddetli baş ağrısı ve görme bozukluğu ile kliniğe geldiğini ifade eden Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Doktor Erol Öksüz, Yapılan tetkiklerinde hipofiz bezi tümörü tespit edilmesi üzerine hızlıca yatışı yapıldı. Planlanan operasyon endoskopik olarak burundan girip beyindeki tümörü boşaltmaktı. Ancak tetkiklerinde beklenmeyen bir durum ortaya çıktı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) olduğu tespit edildi. Bu hastalık kan yolu ve solunum yolu ile bulaşabilen bir hastalık ve kanamaya neden olabiliyor. Bu nedenle literatüre baktık ve benzer bir ameliyatın KKKA hastalığı olan bir hastada yapılmadığını gördük. Hastada ameliyat esnasında şiddetli kanama riski olabileceği mevcuttu. Onun için tıbbi tedavi, ilaçla düzeltebilir miyiz, mevcut sıkıntılı durumunu geçirebilir miyiz diye düşündük. Fakat hastada tekrar kanama olması üzerine, hayati riski çok yükseldiği için mevcut riskleri göze alarak hastayı ameliyata aldık. Burundan endoskopik sistemle girerek hastanın tümörünü boşalttık. Hastamız sağlığına kavuştu. Ekibime her hangi bir hastalık bulaşması olmadı. Bir buçuk aylık bir tedavi sürecinden sonra hastamız burada. Hormonlarının büyük bir kısmı normale geldi. Hasta normal yaşantısına döndü diye konuştu.Bu tip ameliyatın dünyada bir ilk olduğunu ileri süren Öksüz, Biz bu tip ameliyatlarda burundan endoskopik olarak giriş yapıyoruz. Ama Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı kanamaya yol açan bir hastalık. KKKA hastalığı da var olan bir hastaya dünyada daha önce bu tip bir ameliyat yapılmamıştır. Dünyada ilk olan bir ameliyat dedi.'İKİNCİ BİR HAYATA KAVUŞTUM'Sağlığına tekrar kavuşan Ali Savaş ise, Beni iki hastalıktan kurtardılar ve tekrar sağlığıma kavuşturdular. Şu anda sağlığıma kavuştum. Beyin tümörümün olduğunu bilmiyordum. Biz ateşli bir hastalık olarak geldik. Burada yapılan tetkiklerde beyin tümörünün olduğunu ve kanamalı olduğunu söylediler. Acilen ameliyata alındım. İki hastalığımı birden tedavi ile sağlığıma kavuşturdular. İkinci bir hayata kavuştum dedi.