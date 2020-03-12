TOKAT Bin öğrenci İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu
Bin öğrenci İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuduTOKAT'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99'uncu yıl dönümünde bin öğrenci, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.
12.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:14
Bin öğrenci İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu
TOKAT'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99'uncu yıl dönümünde bin öğrenci, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.
Kent merkezinde Halil Rıfat Paşa İlköğretim Okulu'nda, İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99'uncu yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda öğrenciler şiirler okudu. Program sonunda ise okulda eğitim ve öğretim gören bin öğrenci işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.Yaklaşık bir ay önce çalışmalara başladıklarını söyleyen Halil Rıfat Paşa İlköğretim Okulu Müdürü Sadettin Aktaş, Öncelikle vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Bu anlamda onlara çok şey borçluyuz. Bu çalışmamız bir ay sürdü. Engelli vatandaşlarımızın yaşadıklarına dikkat çekmek ve empati kurmak için yaptık. Ana sınıfı dahil toplam bin öğrenci ile bu çalışmayı yaptık. Velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum dedi.
Öğrenciler ise işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudukları için mutlu olduklarını söyledi.
TOKAT'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99'uncu yıl dönümünde bin öğrenci, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.
Kent merkezinde Halil Rıfat Paşa İlköğretim Okulu'nda, İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 99'uncu yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda öğrenciler şiirler okudu. Program sonunda ise okulda eğitim ve öğretim gören bin öğrenci işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.Yaklaşık bir ay önce çalışmalara başladıklarını söyleyen Halil Rıfat Paşa İlköğretim Okulu Müdürü Sadettin Aktaş, Öncelikle vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Bu anlamda onlara çok şey borçluyuz. Bu çalışmamız bir ay sürdü. Engelli vatandaşlarımızın yaşadıklarına dikkat çekmek ve empati kurmak için yaptık. Ana sınıfı dahil toplam bin öğrenci ile bu çalışmayı yaptık. Velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum dedi.
Öğrenciler ise işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudukları için mutlu olduklarını söyledi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :TOKAT Bin öğrenci İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu
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