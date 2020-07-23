TOKAT Bir ton 100 kiloluk ’Katlı’ alıcı bekliyor

Bir ton 100 kiloluk 'Katlı' alıcı bekliyor

TOKAT'ta besicilik yapan Şükrü Tuna (40), "Katlı" ismini verdiği bin 100 kilogramlık kurbanlık tosunu 20 bin liradan satışa sundu.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle hayvan pazarlarında hareketlilik devam ederken, besiciler de çiftliklerinde büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıklarını görücüye çıkardı. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Büyükyıldız köyünde 30 yıldır besicilik yapan evli ve 3 çocuk babası Şükrü Tuna, 3 yaşındaki simental cinsi bin 100 kg gelen 'Katlı' ismini verdiği kurbanlık tosunu satışa çıkardı.

'İSTANBUL'DA OLSA 27 BİN TÜRK LİRASI'

Besiciliğe 1 tane inek ile başladığını söyleyen Şükrü Tuna, "Aşı ile çalışarak damızlık hayvanlarımı bu hale getirdim. Bir tane kurbanlık besledim. 1 ton 100 kg. Koronavirüsten dolayı pazar yerlerine götürmedim. İstanbul'a ise götürmüyorum virüsten dolayı. Hayvanımı görmeye gelenler oldu. Büyük ve kilolu olduğundan dolayı almıyorlar. Şu anda bu hayvanım İstanbul'da olsa 27 bin Türk Lirası. Ama burada Tokat piyasasına uyalım dedik. 20 bin Türk Lirasıyla, satışa sunduk" dedi.