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TOKAT Çatıda güneşlenen kedinin düşme anı kamerada

Çatıda güneşlenen kedinin düşme anı kameradaTOKAT'ta, Mustafa Kahraman'ın işlettiği büfenin çatı kısmında güneşlenen kedinin düşme anı ve müşterinin yaşadığı korku güvenlik kamerasına yansıdı.

31.03.2020 21:03 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:05
Çatıda güneşlenen kedinin düşme anı kamerada
TOKAT'ta, Mustafa Kahraman'ın işlettiği büfenin çatı kısmında güneşlenen kedinin düşme anı ve müşterinin yaşadığı korku güvenlik kamerasına yansıdı.
Cumhuriyet Meydanında büfe işleten Mustafa Kahraman, aynı zamanda sokak hayvanlarına da yiyecek vererek besliyor. Kahraman'ın beslediği kedilerden birisi güneşlenmek için büfenin çatı kısmına çıktı. Tente üzerinde güneşlenen kedi kaşınmaya çalışırken dengesini kaybederek yere düştü. Kedinin çatıdaki güneşlenme anı ve yere düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. O sırada alış-veriş yapan bir müşterisinin korkusu da görüntülerde yer aldı.
Büfe işletmecisi Mustafa Kahraman, "Bugün sabah hava güneşliydi. Dükkanın çatısına çıkmış. Tentenin üzerine hava sıcak olduğu için bir zaman güneşlendi. Daha sonra sanırım kaşınma ihtiyacı duydu. Kaşınırken dengeyi kaybedip çatıdan yere düştü. Kedinin çatıda kendini temizleme çalışması yaparken aşağı düşmesi orada alışveriş yapan müşterilerimizin de korkmasına neden oldu. Müşterilerimiz durumdan habersiz, ben kameradan ne yaptığını izliyorum ama müşteri bilmiyordu durumu. Oraya panikle düşmüş olması müşteriyi de korkuttu" dedi.
Kahraman, sosyal sorumluluk kampanyasında, sosyal sorumluluk çerçevesinde sokak hayvanları ile ilgili çalışma başlattığını da belirterek, "Mama paketledim kendim ve civardaki sokak hayvanlarına bakıyorum. Ben onları seviyorum. Onları biz sevdiğimizden ilgi gösterdiğimizden dolayı burasını mesken tutmuş haldeler. Hayvan sevildiğini biliyor ve hiç biri uzaklaşmıyor. Artık iç içe olduk. Beni sabah gelirken kapıda karşılıyorlar" diye konuştu. TOKAT Çatıda güneşlenen kedinin düşme anı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kahraman, Güncel

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TOKAT Çatıda güneşlenen kedinin düşme anı kamerada
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