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Tokat cevizle kalkınacak

Tokat'ın Niksar ilçesinde "Tokat Cevizle Kalkınıyor" projesi kapsamında 385 çiftçiye 32 Bin adet aşılı ceviz fidanı dağıtıldı.

06.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:48Tokat cevizle kalkınacak
'ın ilçesinde "Tokat Cevizle Kalkınıyor" projesi kapsamında 385 çiftçiye 32 Bin adet aşılı ceviz fidanı dağıtıldı.

Niksar'da "Tokat Cevizle Kalkınıyor" projesi kapsamında ilçe merkezi dahil toplam 75 köyde 385 çiftçiye 2000 dekar alanda dikilmek üzere 32 Bin adet aşılı ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

Ceviz fidanı dağıtım töreninde konuşan Niksar Kaymakamı İlhami Doğan; "İlçemizde Sayın Valimiz, vekillerimiz, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bir kısım bütçesi Dokap'tan karşılanmak suretiyle yürütülen çalışma kapsamında ceviz dağıtım projesi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlardan ricam, ağaçları diktikten sonra bakım, sulama iş ve işlemlerini usulüne uygun yürütmelerini rica ediyorum. 4-5 senelik sabır sonunda hem hane bazında hem ilçe bazında çok iyi gelişmeler sağlanacak, Valiliğimiz ile kurulacak pazarlama ağı ile ürünlerimiz uygun şartlarda yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda pazarlanarak vatandaşımızın gelir sağlaması daha sağlıklı yürütülecek" dedi.

Projeyle birlikte cevizlerin ekonomik verime geçeceği 5-7 yıl sonra 750 ton kabuklu ceviz hasat edilebileceği, bununda Niksar ekonomisine yıllık 20 milyon TL kazanç getireceği tahmin edilmekte. - TOKAT

Niksar, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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