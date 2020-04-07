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TOKAT Cezayir'den getirilen Türk vatandaşlarından Berat Kandili duası

Cezayir'den getirilen Türk vatandaşlarından Berat Kandili duasıTOKAT'ta Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 2 yurtta Berat Kandili nedeniyle yurt bahçesinde Kuran okundu.

07.04.2020 22:27 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:31
Cezayir 'den getirilen Türk vatandaşlarından Berat Kandili duası
TOKAT'ta Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 2 yurtta Berat Kandili nedeniyle yurt bahçesinde Kuran okundu. Yurtta gözetim altında tutulan vatandaşlar ise pencerelerde dua etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 4 gün önce Cezayir'den 555 Türk vatandaşı, 3 uçak ile Samsun'a getirildi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 320 kişi ise otobüslerle Tokat'a getirildi. KYK bünyesindeki 2 yurda yerleştirilen 320 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün karantinaya alındı. Bugün Berat Kandili olması nedeniyle yurt binaları önünde din görevlileri tarafından Kuran okunarak dua edildi. Tokat İl Özel İdaresi Mescidi imamı İsak Saygılı tarafından yapılan duaya yurtta kalanlar da pencerelerden eşlik etti. Dua sonrasında ise ilahiler okundu. TOKAT Cezayir’den getirilen Türk vatandaşlarından Berat Kandili duası

Kaynak: DHA

Etiketler: Berat Kandili, Cezayir, Güncel

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TOKAT Cezayir'den getirilen Türk vatandaşlarından Berat Kandili duası
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