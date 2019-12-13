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Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Turhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi.

13.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:44Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Turhan, AA'nın
Cumhuriyet Başsavcısı Turhan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Turhan, kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'nın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.
Başsavcı Turhan, oylamaya katılmaktan dolayı memnun olduğunu söyledi.

Mustafa Yalçın, Aydın, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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