Tokat'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

TOKAT'ta, otomobilin refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Tokat-Niksar Karayolu Bakışlı köyü mevkisinde meydana geldi. Niksar'dan Tokat isitikametine seyreden İlhan Akkuş (40) yönetimindeki 60 AAG 175 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 4 kişiden ön koltukta oturan Neriman Akkuş (37) çarpanın etkisi ile kapının açılaması sonucu araçtan yola savruldu. Sağlık ekiplerin yaptığı ilk müdahaleye rağmen Neriman Akkuş kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü İlhan Akkuş ile Eymen Akkuş (12) ve Gonca Akkuş (10) Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Neriman Akkuş'un cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.