Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TOKAT Davul zurna eşliğinde balkonda halay çektiler

Davul zurna eşliğinde balkonda halay çektilerTOKAT'ta 600 Evler Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde dışarıya çıkmayan vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde balkonlarında halay çekti.

12.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:21
Davul zurna eşliğinde balkonda halay çektiler
TOKAT'ta 600 Evler Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde dışarıya çıkmayan vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde balkonlarında halay çekti.
600 Evler Mahallesi Muhtarı Mücahit Duran, koronavirüs salgını nedeniyle mahallede evde kalanların moral ve motivasyonlarını artırmak için davul ve zurna ekibi çağırarak, yöresel oyun havaları çaldırdı. Mahallede davul ve zurnanın sesi duyan vatandaşlar ise balkonlara çıkarak halay çekti.
'HAYAT EVE SIĞAR' Evlerinde canı sıkılan mahalle sakinleri için bir farkındalık oluşturmak istedikleri ifade eden 600 Evler Mahalle Muhtarı Mücahit Duran, "Bugün günlerden pazar, hafta sonu. Biz de evde kal çağrılarımıza uyan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerimizin 20 gündür evde sıkıldıklarını biliyoruz. Onlara moral verelim dedik. Biraz kafaları dağılsın, virüsün etkileri onları psikolojik olarak etkilemesin diye böyle bir etkinlik yaptık. Güzel de oldu, eğlendiler. Etkinlikte Tokat 'ın yöresel oyun havaları çalındı. Biz şunu söylüyorduk, 'Hayat eve sığar, evde kal Türkiye ', burada da şunu söyledik; 'hayat eve sığar balkonda halay çek 600 evler' diye böyle güzel bir etkinlik oldu. Mahalle sakinleri teşekkür etti. Gencimiz, yaşlımız herkes mutlu oldular" dedi.
Mahalle muhtarına teşekkür eden Tokat Gönüllü Turizm Elçisi Fatma Esin Tuna, "Özlem duyduğumuz çok şey oldu bu süreçte. Davul zurna da bunlardan birisi. Biz şunu göreceğiz ilerleyen zamanlarda da hayatın eve sığdığını ve özlem duyduğumuz her şeyi evde yaşayabileceğimizi göstermeye çalıştık. Hayat eve sığar, balkonda da olur halay dedik. Bu süreçte herkese sabır diliyoruz. Bizler de sabırlıyız, evdeyiz. Evlerden ayrılmamalarını istiyoruz hiç kimsenin" diye konuştu. Mahalle sakinlerinde Ebru Polat ise "Türkiye'nin ve dünyanın virüs etkisinde olduğu bu kötü günlerde bizleri bir nebze de olsa rahatlattığı için muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Hepimiz karantinadayız. Bunun psikolojik bozukluğu oluyor tabii ama herkesin evde kalmasını temenni ediyorum. Çok eğlendik, rahatladık, muhtarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. TOKAT Davul zurna eşliğinde balkonda halay çektiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Tokat, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Albayrak müjdeyi verdi! Ücretsiz izne çıkanlara maaş desteği verilecek Haberler
Albayrak müjdeyi verdi! Ücretsiz izne çıkanlara maaş desteği verilecek
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Bugün Bingöl’deki deprem sonrası ’Endişeliyim’ diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haberler
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
Haberler ›› Güncel ››TOKAT Davul zurna eşliğinde balkonda halay çektiler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:02: Polisler suları çekilen Fırat Nehri'ndeki balık ve martıları besledi - Haber 15:00: Gurbetçiler, Avrupalıların umudu oldu - Haber 15:00: Bursa'da bir otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi - Haber 15:00: Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı - Haber 14:59: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki çocuk droneyi görünce panik yaşayarak kaçmaya başladı - Haber 14:18: Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler