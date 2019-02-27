Tokat Deprem Tatbikatı Öğrencileri Heyecanlandırdı

Deprem tatbikatı öğrencileri heyecanlandırdı Tokat
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) tarafından, İMKB Sosyal Bilimler Lisesinde deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat sırasında öğrenciler heyecanlı anlar yaşadı.
Tokat AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ilk olarak sınıflarda öğrencilere deprem anında ve sonrasında nasıl hareket etmeleri konusunda bilgi verdi. Tatbikat kapsamında senaryoya göre şiddetli bir depremin ardından çalan siren sesiyle birlikte öğrenciler okulu elleriyle başlarını korur vaziyette kısa sürede boşalttı. Bu sırada öğrencilerin bir hayli heyecanlı olduğu görüldü. AFAD ekipleri daha sonra okulun 3'ncü katından halatlar ile indirdikleri temsili yaralıyı ambulans ile hastaneye sevk etti.
Tatbikat sonrası konuşan Tokat AFAD Planlama Şube Müdürü Abdullah Sarıçiçek, Bugün çocuklarımıza öncelikle bir konferans verdik. Onlara bir deprem anında nasıl davranmaları gerektiğini, doğru davranış şekillerinin nasıl olduğunu, doğru bildiğimiz yanlışların neler olduğunu anlatmaya çalıştık. Deprem anında ayakta duramazsınız, koşamazsınız, başkasına yardım edemezsiniz. Panik yaparsanız bırakın başkalarına yardım etmeyi kendinize bile faydanız olmaz. O yüzden öncelikle ağırlık merkezi düşük geniş hacimli eşyaların yanında nasıl korunacaklarını anlattık. Sarsıntı geçtikten sonra bulunulan mekanların terk edilmesi lazım. Bunu öğretmeye çalıştık. Tahliye olurken de tehlikenin geçmediğini anlatmaya çalıştık. Elleriyle başlarını korumaları gerektiğini anlatmaya çalıştık dedi.
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Kaynak: DHA