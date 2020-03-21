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TOKAT Dışarı çıkmayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyorlar

Dışarı çıkmayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyorlarTOKAT'ın Zile ilçesinde 3 genç koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkmayan ihtiyaç sahibi yaşlı komşularının market alışverişlerini gönüllü olarak yapıyor.

21.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:31
Dışarı çıkmayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyorlar
TOKAT'ın Zile ilçesinde 3 genç koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkmayan ihtiyaç sahibi yaşlı komşularının market alışverişlerini gönüllü olarak yapıyor.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmaması için seferberlik ilan edildi. Zile ilçesinde yaşayan Cem Bozdemir (25), Özcan Danbura (25) ve Ayhan Çamok (35) koronavirüsüne karşı önlem olarak evlerinden dışarı çıkmayan ihtiyaç sahibi yaşlı komşularının gıda, ekmek gibi günlük alışverişlerini yapmaya başladı.
'İYİLİK BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİ YENER'
Yaşlılara yardım ettikleri için mutlu olduklarını ifade eden Özcan Danbura, "Ülkemizde gerçekleşen koronavirüs salgını için biz yaşlılarımıza, ihtiyaç sahibi olanlara ilçemizde bulunan esnafımız, muhtarlarımız desteklerimizi alarak belirlediğimiz kişilere ekmek, gıda yardımı maddi manevi destekte bulunuyoruz. Biz gençler olarak bunu kendimize görev sayıyoruz. Koronavirüs yaşlılarımızı çok etkilediği için onların evden çıkmasını istemiyoruz" dedi.
Koronavirüs salgınını birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte yeneceklerini kaydeden Cem Bozdemir ise, "İyilik bütün kötülükleri yener. Yaptığımız iyiliğin hiçbir zaman karşılıksız kalmayacağına inanıyoruz. Koronavirüs sebebi ile yaşlılarımızın evden çıkmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Yaşlılara tavsiyem evden çıkmasınlar. Biz gençler olarak onlara ihtiyacı olan her şeyi getireceğiz. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.
Paketleri alana vatandaşlar ise virüsten dolayı dışarı çıkmadıklarını ve gençlerin kendisine yardımcı olduğunu belirterek teşekkür etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
TOKAT Dışarı çıkmayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyorlar

Kaynak: DHA

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TOKAT Dışarı çıkmayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyorlar
Etiketler : Koronavirüs, Zile, Güncel

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