14.06.2019 12:10
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TOKAT Doğuştan iki kolu olmayan Nisanur'un karne sevinci

Doğuştan iki kolu olmayan Nisanur'un karne sevinciTokat'ta doğuştan iki kolu olmayan ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Nisanur Yiğit (12), karne sevinci yaşadı.

Doğuştan iki kolu olmayan Nisanur'un karne sevinci
Tokat'ta doğuştan iki kolu olmayan ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Nisanur Yiğit (12), karne sevinci yaşadı.
2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile öğrenciler karnelerini aldı. Tokat'ta Betül - Abdulvahap Yiğit çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan ve doğuştan omuz kısmından iki kolu bulunmayan Fahriye Arat İmam Hatip Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Nisanur Yiğit, karne sevincini arkadaşlarıyla birlikte yaşadı. Nisanur Yiğit karnesini annesi Betül Yiğit ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'den aldı.
Derslerde ayaklarıyla tuttuğu kalemle yazı yazan, defter ve kitabının sayfalarını da aynı şekilde çeviren Nisanur Yiğit karnesinin çok iyi olduğunu söyleyerek, Karnemi aldım çok mutluyum. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Okulumu yaz tatilinde çok özleyeceğim dedi.
'NİSANUR BAŞARILI BİR ÖĞRENCİMİZ'
Nisanur Yiğit'in başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Nisanur tüm engellerine, fonksiyon kaybına rağmen zihninde tüm engelleri yok edip, aslında fonksiyon kaybının bir engel olmadığını, zihindeki engellerin yok edildiğinde aslında insanların neler başarabileceğini gösteren çok güzel bir örnek. Öğrencimiz aynı zamanda taekwando şampiyonu. İnşallah ülkemizi 2021 yılında ülkemizi dünya şampiyonasında temsil edecek. Yapmış olduğu çalışmalar, göstermiş olduğu gayret aslında fonksiyon kaybının bir engel olmadığını gösteriyor. Kendisini tebrik ediyorum. Nisanur'a ve tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Hem okul müdürlüğü hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğü Nisanur'un dışındaki bütün engelleri kaldırıp, yüreklendirip güzel iş başarması ve başarılı olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Nisanur ve ailesinin sürekli destekçisi olacağız. Hem okuldaki hem de spordaki akademik başarısına her türlü katkıyı sunacağız dedi.
3 yıldır sınıf öğretmenliğini yapan Cem Turgut ise Nisanur derslerinde başarılı bir öğrenci. Engeline rağmen arkadaşlarıyla ilişkileri, derslerindeki başarıları iyi. Normal bir insanın yaptığı her şeyi yapabiliyor. Ayağı ile yazı yazmasına rağmen benden bile güzel yazı yazıyor diye konuştu.TOKAT Doğuştan iki kolu olmayan Nisanur'un karne sevinci
Kaynak: DHA
Tokat, Güncel

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