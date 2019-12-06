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Tokat Emniyet Müdürü Topaloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları oyladı.

06.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:42Tokat Emniyet Müdürü Topaloğlu, AA'nın
Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları oyladı.

Topaloğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " 'da kandil akşamı" başlıklı fotoğrafına oy veren Topaloğlu, kategorisinde ise Şebnem Çoşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğrafı tercih etti.
Topaloğlu, AA'nın dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflarını başarılı bulduğunu, oylamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ali İhsan Öztürk, Muhammed Enes, Çamlıca, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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